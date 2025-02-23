الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

التوقيع على ميثاق تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في السودان

مؤتمر نيروبي، فيتو
مؤتمر نيروبي، فيتو

أكد مصدران لـ"رويترز" أن قوات الدعم السريع بـ  السودان وقوات متحالفة معها وقعت رسميا على ميثاق لتشكيل "حكومة سلام ووحدة".

وجرى التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي تحتضن مؤتمرا للقوى السياسية السودانية.

وبحسب "رويترز"، فإن "الميثاق الموقع بين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها يدعو إلى إقامة دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية".

وكانت الساحة السياسية في السودان تترقب توقيع الاتفاق من قبل تحالف يضم أحزابًا سياسية وحركات مسلحة وقوى مدنية وأهلية ونقابية، إضافة إلى قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على مناطق واسعة في كردفان والنيل الأزرق.

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