كوستي السودانية تحت رحمة الكوليرا.. تصاعد مخيف في أعداد الإصابات والوفيات.. والسلطات تعجز عن السيطرة على الوباء

دخلت مدينة كوستي، الواقعة جنوب السودان، في قبضة كارثة صحية غير مسبوقة، مع اجتياح وباء الكوليرا بشكل مروع، وسط تصاعد مخيف في أعداد الإصابات والوفيات، في ظل عجز السلطات عن تقديم صورة واضحة لحجم المأساة.

واستقبل مستشفى كوستي خلال 48 ساعة فقط ما لا يقل عن 800 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 38 شخصًا.

إلا أن مصادر ميدانية حذرت من أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، حيث وثقت فرق الإغاثة وفاة 33 شخصًا داخل الأحياء السكنية قبل وصولهم إلى المستشفى، ما يرفع إجمالي التقديرات إلى 71 ضحية حتى الآن.

وأرجعت التقارير الميدانية تفاقم الأزمة إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن ولاية النيل الأبيض، بعد استهداف محطة كهرباء ربك التحويلية بالمُسيرات الأسبوع الماضي، مما تسبب في تعطل إمدادات المياه، وأجبر السكان على اللجوء إلى مياه النهر الملوثة، وهو ما أدى إلى الانتشار السريع للوباء.

وفيما تلتزم السلطات الصمت بشأن الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي الإصابات المسجلة يتراوح بين 1000 و1200 حالة، وسط تحذيرات من أن الأعداد قد تتضاعف في الأيام المقبلة ما لم يتم التدخل العاجل.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت الجهات الصحية حملة تطعيم فموية عاجلة شملت حتى الآن 40% من الفئات المستهدفة، مع تنفيذ إجراءات لتعقيم مصادر المياه وإغلاق الآبار الملوثة، بالإضافة إلى إغلاق السوق الرئيسي وتعليق الدراسة لمدة أسبوع، في مسعى يائس لكبح تفشي المرض.

كوستي.. مدينة تحت رحمة الوباء



وتقع مدينة كوستي على الضفة الغربية للنيل الأبيض، على بعد 270 كيلومترًا جنوب الخرطوم، وتُعد إحدى أهم المراكز التجارية في السودان، حيث لطالما اشتهرت بأنها أكبر ميناء نهري في البلاد، وكانت حلقة الوصل الرئيسية بين الشمال والجنوب.

اليوم، تحولت كوستي إلى بؤرة وبائية خطيرة، حيث يكافح سكانها للبقاء على قيد الحياة، وسط عجز رسمي، وانهيار للخدمات الأساسية، في مشهد يلخص مأساة السودان المتفاقمة.

وتعد الكوليرا مرض مفاجئ يحدث عندما يبتلع الشخص طعامًا أو ماءً يحتوي على بكتيريا ضمة الكوليرا، ويمكن أن تسبب الكوليرا إسهالًا شديدًا وجفافًا وحتى الموت، ويعد الماء النظيف والنظافة الجيدة أمرًا مهمًا للوقاية منها.

أسباب الإصابة بالكوليرا



تأتي الكوليرا من بكتيريا ضمة الكوليرا، ويمكن للأشخاص المصابين بهذه البكتيريا أن ينشروا المرض من خلال برازهم، ويحدث ذلك عندما يدخل البراز المصاب إلى نظام المياه، وإذا لم يتم تعقيم المياه بشكل صحيح، فإن الأشخاص الذين يستخدمون المياه للشرب والطهي والغسيل معرضون لخطر الإصابة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وعندما يأكل الشخص أو يشرب طعامًا أو ماءً يحتوي على ضمة الكوليرا، تنمو البكتيريا داخله، ثم تجعل البكتيريا الأمعاء الدقيقة تفرز السوائل، مما يؤدي إلى الإسهال.



لا تنتشر الكوليرا عادةً من شخص لآخر بشكل مباشر، ولكنها يمكن أن تنتقل، لذلك من المهم غسل اليدين لمنع العدوى.

تعيش بكتيريا الكوليرا أيضًا في الأنهار المالحة والمياه الساحلية، وقد أصيب بعض الأشخاص بالكوليرا من تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدًا، على الرغم من ندرة ذلك

أعراض الكوليرا



يمكن أن تكون عدوى الكوليرا خفيفة، وبدون أعراض، ​​ولكن حوالي 10٪ من المصابين تظهر عليهم أعراض شديدة، بعد 12 ساعة إلى خمسة أيام من تناول البكتيريا، وتشمل هذه الأعراض:

الإسهال، أو البراز المائي للغاية.

العطش الشديد.

انخفاض كميات البول.

تشنجات العضلات.

الأرق أو التهيج.

القيء.

الضعف.

إذا ظهرت أي أعراض للكوليرا، فمن المهم الاتصال فورًا بالطبيب، وقد تختفي الأعراض الخفيفة من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن الجفاف يمكن أن يصبح مميتًا بسرعة كبيرة، لذلك فالعلاج المبكر يمكن أن ينقذ حياة الشخص.

طرق الوقاية من الكوليرا

الأشخاص الذي لا يعيشون في مناطق ذات صرف صحي رديء أو يزورونها لديهم فرصة ضئيلة للإصابة بالكوليرا، ولكن إذا كنت في منطقة بها حالات كوليرا، يمكن أن تساعد بعض الاستراتيجيات في منع العدوى:

تجنب مياه الصنبور ونوافير المياه ومكعبات الثلج، ينطبق هذا الاحتياط على المياه التي يشربها الشخص والمياه التي تستخدم لغسل الأطباق وإعداد الطعام وتنظيف الأسنان.

عدم أكل المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

شرب الماء فقط إذا كان معبأ في زجاجات أو معلبًا أو مسلوقًا أو معالجًا بمواد كيميائية معينة.

وعدم الشرب من زجاجة أو علبة مفتوحة مسبقًا.

تناول الأطعمة المعلبة مسبقًا، أو تأكد من طهي الأطعمة الأخرى طازجة وتقديمها ساخنة.

تطهير الماء: غليه لمدة دقيقة واحدة على الأقل، أضف نصف قرص يود أو قطرتين من مبيض منزلي لكل لتر من الماء أو استخدم أقراص الكلور.

اغسل الفواكه والخضروات بماء نظيف.

اغسل اليدين بالصابون والماء النظيف، وخاصة قبل التعامل مع الطعام وتناوله وبعد استخدام الحمام، وإذا لم يتوفر الماء النظيف والصابون، استخدم معقم اليدين

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