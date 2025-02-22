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رياضة

نجم الأهلي ينتقد طريقة لعب وتغييرات كولر أمام الزمالك

كولر، فيتو
كولر، فيتو

قمة الأهلي والزمالك، تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل المارد الأحمر ضد الزمالك بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان عبر تصريحات تليفزيونية: "نتيجة مباراة القمة منطقية للأهلي والزمالك، وكرة إمام عاشور كانت ستغير مجرى اللقاء".

 

مباراة الأهلي والزمالك

 

وأضاف نجم الأهلي السابق: "كولر تأخر كثيرًا في التغييرات ودائما يلعب أمام الزمالك بنفس الطريقة والشكل وحدثت في مباريات سابقة، كما أنه تحفظ كثيرًا وتأخر في نزول أشرف بن شرقي".

وأكمل: "الزمالك يقدم مستويات مميزة أمام الأهلي ولكن في المباريات الأخرى يظهر بشكل سيئ".

واختتم حديثه قائلًا: "تصريحات كولر بعد المباراة منطقية، ومشاركة أشرف بن شرقي كانت مطلبا جماهيريا لكنه كان عائدا من الإصابة".

 

مباراة الأهلي والزمالك 

 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

الأهلي ضد الزمالك

 وكاد الأهلي يفتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصدى لها محمد عواد والعارضة بعدها حاول الزمالك التسجيل عن طريق عرضية من عبد الله السعيد ولكن لم ينجح.

وحصل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك على كارت أصفر قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أحمد رضا لاعب الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لفرصة هدف محقق من ضربة رأسية لدونجا.

رد عليه حسين الشحات بهجمة خطيرة وكرة عرضية لم يستغلها زميله محمد عبد الله.

 

 

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.

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