ترامب: 70% من الأمريكيين يعتقدون ان ما نقوم به هو الصواب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك 70% من الأمريكيين يعتقدون أن ما نقوم به هو الصواب، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

مرض ترامب

مرض ترامب، يذكر أن الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصاب بمرض الميثومانيا، وهو مرض الكذب القهري، وأتي ذلك بعد أن أنكر لقاء وزير الخزانة الأمريكية للرئيس الأوكراني زيلنيسكي، مؤكدًا أن اللقاء بينهما لم يتم، وأن زيلينسكي اعتذر عن مقابلة وزير الخزانه الأمريكية لأنه كان نائمًا، لكن صور اللقاء كشفت عدم صدق رواية الرئيس الأمريكي.

كذب ترامب..مرض الرئيس الأمريكي

وقال الدكتور رشاد حامد عن مرض ترامب: " ميثومانيا.. لم يعد لدي شك أن ترامب مصاب بالميثومانيا، حيث يقوم بالكذب وتلفيق قصص وأحداث غير حقيقية، وايضا اظنه مصابا باضطراب الشخصية الحدية."

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