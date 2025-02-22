أخبار الرياضة اليوم: تعادل مثير بين الأهلي والزمالك.. صلاح يتحدث عن مواجهة السيتي.. وخسارة ودية لمنتخب الناشئين

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضة الهامة ولعل أبرزها:

الأهلي ضد الزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

خسارة منتخب الناشئين

خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الدورة الدولية الودية بالمغرب.

سقوط ارسنال في الدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام يونايتد على نظيره آرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي، فى إستاد الإمارات.



جاء هدف وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة يحتل نادي أرسنال المركز الثاني برصيد 53 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أما وست هام فحل في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

تعادل المصري والإسماعيلي

تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلي سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب.

وتبادل الفريقان الفرص والسيطرة خلال المباراة ولكن دون الوصول للشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب المصري بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب باهر المحمدي.

صلاح يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي

أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أن المواجهات مع مانشستر سيتي تكون دائمًا صعبة، متوقعًا ألا تختلف زيارة فريقه إلى ملعب الاتحاد غدا الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز عن سابقاتها.

وقال صلاح، قبل المباراة لموقع ليفربول: "ستكون مباراة صعبة، فنحن نلعب خارج ملعبنا أمام مانشستر سيتي، وهم دائمًا المرشحون للفوز على أرضهم. لكننا سنذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا".



وأضاف: "السيتي سيظل السيتي. لديهم أحد أعظم المدربين في التاريخ، ويمتلكون لاعبين رائعين. لقد لعبوا على أعلى مستوى لسنوات عديدة وفازوا بكل شيء ممكن. يمكنهم الفوز بأي مباراة في أي لحظة".

وتابع: "لذلك، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية. لديهم ميزة اللعب على أرضهم، كما أن لديهم لاعبين يتمتعون بالخبرة. نحن بحاجة إلى البقاء هادئين وتجربة الفوز"

الزمالك يخسر لاعبه أمام زد

يغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة زد المقبلة في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.









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