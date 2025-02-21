جوارديولا: صلاح تألق لسنوات في الدوري الإنجليزي والآن حان دور مرموش

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن لقاء ليفربول يوم الأحد المقبل والمواجهة الخاصة بين محمد صلاح ومواطنه عمر مرموش.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: صلاح تألق بالفعل في الدوري الأصعب في العالم لسنوات، والآن مرموش هنا لإثبات نفسه، لقد ظهر بشكل لا يصدق في ألمانيا، الأداء الذي سيقدمه سيحدد كل شيء.

كما قال بيب جوارديولا عن ليفربول: "مستوى الثبات مشابه تمامًا لما كان عليه الحال مع يورجن كلوب. إنهم يستحقون أن يكونوا على نفس المستوى مع آرسنال، وأن يتنافسوا على اللقب. لذا فإن هذا يعتبر إشادة كبيرة، فهم فريق رائع في العديد من الجوانب.

وعن أداء السيتي هذا الموسم قال: لا أعتقد أننا في فترة سيئة. باستثناء مدريد، فهم أفضل منا في الوقت الحالي. لكني أشعر أنه لسنوات عديدة في دوري الأبطال كنا قادرين على منافسة أي فريق. سواء تأهلنا أو خرجنا، كنا دائمًا هناك. تفوقنا عليهم في كثير من الجوانب، لكن هذا الموسم لم نكن كذلك. علينا تقبل الواقع.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ليفربول يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 /2025.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة من أجل مشاهدة نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة بعضهما البعض، في ظل تألق اللاعبان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وتنطلق صافرتها في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادله مع أستون فيلا 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

1- ليفربول 61 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- بورنموث 43 نقطة

6- تشيلسي 43 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

8- فولهام 39 نقطة

9- أستون فيلا 39 نقطة

10- برايتون 37 نقطة

11- برينتفورد 34 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة

13- كريستال بالاس 30 نقطة

14- إيفرتون 30 نقطة

15- مانشستر يونايتد 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

كما يسعى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للتخلص من 8 لاعبين، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت ديلي ستار البريطانية في تقريرها خلال الساعات الأخيرة ان قائمة اللاعبين الذين يرغب جوارديولا في التخلص منهم تشمل كيفين دي بروين، وإيدرسون، وبرناردو سيلفا، وجون ستونز، وماتيو كوفاسيتش، وكايل ووكر، وإلكاي جوندوجان، وجاك غريليش.

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