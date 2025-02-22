السجن 3 سنوات لمدير بشركة لابتزاز سيدة ونشر صورها الخاصة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مدير بشركة سياحة بالسجن 3 سنوات بتهمة ابتزاز سيدة.

وذكر أمر إحالة القضية، أن المتهم «محمد -ح» 30 عامًا محبوس، مدير علاقات عامة بإحدى شركات السياحة، هدد المجني عليها«ر -ح» كتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» بإفشاء أمور خادشة بالشرف لها، وهي مقطع مرئي وصور تخصها تظهر فيهم على نحو مخل بالشرف والاعتبار، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ نقدي، لقاء عدم إذاعته لها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقط مقطع مرئي لها، ونقل صورًا شخصية بملابس النوم تخصها في مكانها الخاص عبر الهاتف المحمول خاصته من خلال تطبيقي «الواتس آب».

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أذاع المقطع المصور الصور محل الاتهامات السابقة بأن أرسلها لغير المجني عليها، وكان ذلك بغير رضاها.

كشف أمر الإحالة أن المتهم شرع في الحصول على مبلغ نقدي المملوك للمجني عليها، وذلك بالتهديد محل الاتهامات الأول والثاني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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