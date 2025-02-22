قال رئيس حركة حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين: نسعى مع الوسطاء في قطر ومصر إلى حل القضايا العالقة.

رئيس حماس بالضفة: المقاومة قادرة على إلزام الاحتلال بالاتفاق

وأضاف زاهر جبارين:" المقاومة لم تفقد أوراقها مع الاحتلال وقادرة على إلزامه بالاتفاق، ومصلحة نتنياهو في استمرار الحرب لأن البديل هو ذهابه إلى المحكمة".

وتابع:" أبلغنا الوسطاء والعالم أننا جاهزون للمرحلة الثانية من الاتفاق واقترحنا من البداية أن يكون التبادل دفعة واحدة لكن نتنياهو هو من يماطل".

وأكد جبارين: نريد تحقيق أهداف شعبنا لا تحقيق أهداف حركة حماس وهناك اتفاق نتفاوض عليه منذ 15 شهرا جوهره وقف الحرب والانسحاب من القطاع.

واستطرد: إذا أراد العدو إنجاز التبادل دفعة واحدة فنحن جاهزون وحتى اللحظات الأخيرة يصر العدو على التنكيل بأسرانا قبل الإفراج عنهم.

وقال جبارين: المقاومة تعامل أسرى العدو بمستوى غير مسبوق من الإنسانية وهو يقابله بوحشية وسنطارد الفاشيين الذين عذبوا أسرانا وقتلوا عشرات منهم ونقول للعدو إن شعبنا سيواصل المقاومة في الضفة وفي غيرها.

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