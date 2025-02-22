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حرز الله يتابع تخفيضات سوق اليوم الواحد بالعجمى بالإسكندرية ويفاجئ المخابز

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالعجمى بالإسكندرية

 قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية، بجولة تفقدية لفعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمى والذى يقام يومى السبت والأحد من كل أسبوع.

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حيث تفقد جميع الباكيات المعروض بها السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضار بأنواعه، و التأكد من نسب التخفيضات الموجودة على السلع المعروضة بالسوق والتى تؤثر على السياسة السعرية بالأسواق العامة،كذلك جودة السلع المعروضة وتوافر  الكميات ليتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الغذائية بكل سهولة ويسر.

 

كما أوصى وكيل الوزارة الأجهزة الرقابية بإدارة تموين العجمى بالتواجد ورصد أى مخالفات بالأسواق.

كما قام  المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة بحملة مفاجأة للمخابز البلدية الموجودة بالعجمى وتم التفتيش على أوزان الخبز ومدى مطابقته للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومازالت المجهودات مستمرة لخدمة المواطنين بالإسكندرية.

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المهندس السيد حرز الله وزارة التموين بالاسكندرية العجمي

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