هل تراجع ترامب عن فكرة تهجير الفلسطينيين؟ خبير قانون دولى يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى، إن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خطوة أثارت جدلًا واسعًا زاعمًا أن الأمر لم يكن سوى "توصية" وليس سياسة رسمية.



التراجع جاء بعد موجة رفض قاطع

وأكد عبر صفحتة بالتواصل الاجتماعى أن هذا التراجع جاء بعد موجة رفض قاطع من مصر والأردن والدول العربية، إلى جانب إدانة دولية شديدة، إذ وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الطرح بأنه "فضيحة".



الرفض العربي والدولي: موقف صارم ضد التهجير القسري

وواصل حديثه قائلا قوبلت الفكرة منذ طرحها برفض مصري وأردني وعربي حازم، حيث أكدت هذه الدول أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن الإقليمي.

وأكدت جامعة الدول العربية أن هذا الطرح يشكل جريمة ترحيل قسري محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

رفض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

وتابع من جهتها، عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهما القاطع لأي مخططات ترمي إلى تفريغ غزة من سكانها، معتبرين أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان في ظل الاحتلال.



انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأضاف تندرج خطة التهجير المقترحة ضمن الممارسات التي تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، المنصوص عليه في المادة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.



كما أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر التهديد باستخدام القوة لتغيير التركيبة الديموغرافية للشعوب.

علاوة على ذلك، يعتبر التهجير القسري جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضع المسؤولين عن هذه المخططات تحت طائلة المحاسبة القانونية الدولية.



وأشار إلى أن إعلان ترامب أن الفكرة كانت مجرد "توصية" يثير تساؤلات حول مدى جديته في طرح السياسات، خاصة أن القضية الفلسطينية تعد من أكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية،فهل كان هذا التراجع نتيجة الضغط الدولي أم أنه محاولة للتملص من تداعيات قانونية وسياسية خطيرة؟

بغض النظر عن دوافع التراجع، يبقى الثابت أن المجتمع الدولي يقف بحزم ضد أي محاولات لتغيير الوقائع الديموغرافية في فلسطين بالقوة، وأن القانون الدولي يبقى المرجعية الأساسية لحماية حقوق الشعوب من التهجير والاقتلاع.

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