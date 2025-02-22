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ثقافة وفنون

بضع ساعات في يوم ما، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات

فيلم بضع ساعات في
فيلم بضع ساعات في يوم ما، فيتو

واصل فيلم “بضع ساعات في يوم ما” تحقيق إيرادات قوية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، وذلك منذ طرحه نهاية شهر ديسمبر الماضي. 

إيرادات فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وبلغت إيرادات الفيلم أمس الجمعة 21 فبراير الجاري 303 ألف و550 جنيه في دور العرض المصرية.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكنَّ هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

 

 

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