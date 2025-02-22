السبت 22 فبراير 2025
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منوعات

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

الشرطة العراقية،
الشرطة العراقية، فيتو

 ضبطت الشرطة العراقية عصابة سرقة، ومن بين أفرادها امرأة، بعدما تورطوا بسرقة صندوق تبرعات مخصص لجمع الأموال لمرضى الفشل الكلوي.

 

عصابة تسرق صندوق تبرعات في العراق

 ووقعت حادثة السرقة في أحد مطاعم منطقة "الكيلو 35" في غربي الرمادي بمحافظة الأنبار، ووثقتها كاميرا مراقبة في المكان.

خلال خروج رجلين من المطعم، توقفا قرب صندوق التبرعات، وحملاه بينما تكفلت المرأة بحجب الرؤية عنهم، قبل أن يغادر الثلاثة المكان.

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وقالت وسائل إعلام عراقية إن شرطة الأنبار ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، اليوم السبت، بتهمة سرقة صندوق التبرعات.

 

وساعدت سرعة القبض على العصابة الثلاثية، في ضبط المبلغ المسروق واسترداده من اللصوص، وفق مواقع محلية.

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العراق عصابة صندوق تبرعات

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