السبت 22 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 22 فبراير 2025، عيار 21 وصل لهذا المستوى

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4731 جنيهًا “بيع”، 4708جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4140 جنيهًا “بيع”، 4120 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3548 جنيهات “بيع”، 3531 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33120 جنيهًا “بيع”، 32960 جنيهًا “شراء”.

 

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع ولعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

 

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

 

عمليات الشراء للبنوك المركزية 

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًّا.

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