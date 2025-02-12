الأربعاء 12 فبراير 2025
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا من السبت المقبل وحتى يوم الإثنين.

تفاصيل الطقس في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

حالة الطقس اليوم الأربعاء، أمطار ورياح تضرب هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وذلك  على فترات متقطعة.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

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