الدوري الممتاز، تعادل المصري والإسماعيلى سلبيا في الشوط الأول

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في الشوط الأول في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب.

وتبادل الفريقان الفرص والسيطرة خلال الـ45 دقيقة ولكن دون الوصول للشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيل المصري لمباراة الاسماعيلي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه بمواجهة الإسماعيلى في ديربي القناة

محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، كريم العراقي، خالد صبحي ، عمرو سعداوي، خالد الغندور، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد شرف، فخر الدين بن يوسف،

تشكيل الإسماعيلي أمام المصري

حراسة المرمى: كمال السيد. خط الدفاع: عبدالله السعيد، محمد عمار، عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى. خط الوسط: نادر فرج، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، حاتم سكر. خط الهجوم: محمد زيدان، مروان حمدي

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موقف المصري والإسماعيلي

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات ومثلها تعادل و8 هزائم.

وانطلقت الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

ويسعي المصري بقيادة علي ماهر المدير الفني للعودة لطريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، بعد خسارة الفريق البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الماضية أمام غزل المجلة، مما أدي إلي تغريم كل لاعب بالمصري مبلغ 200 ألف جنيه بعد الهزيمة أمام زعيم الفلاحين.

كما يسعى الاسماعيلي بقيادة مدربه عماد سليمان لتصحيح المسار بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استكمال مباريات الجولة الـ 15 اليوم السبت ومواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 23 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- إنبي 12 نقطة

16- الإسماعيلي 12 نقطة

17- الجونة 10 نقاط

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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