السبت 22 فبراير 2025
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تموين العجمى بالإسكندرية تشن حملات على الأسواق والمخابز البلدية

حملة على الأسواق
حملة على الأسواق

 شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الآسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية   بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.

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قامت إدارة العجمى برئاسة الأستاذة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وإشراف الأستاذ محمد الشافعى رئيس الرقابة بالاشتراك مع حملة الوزارة.

 

و التى أسفرت عن ضبط محطة وقود سيارات للتصرف فى كمية ٨٠٠٠ لتر سولار وتجميع هذه الكميات لسائق سيارة للتربح من فروق الأسعار.

كما قامت الإدارة بحملات على المخابز البلدية والأسواق والتى أسفرت عن تحرير عدد ٧ محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير  ٦ محاضر لإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الفنية وتحرير عدد ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية وتحرير  ٥ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية وتحرير  ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير  ١٤ محضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير  ١٢ محضر عدم وجود شهادات صحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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مديرية تموين الإسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله بالاسكندرية

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