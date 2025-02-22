نصر إبراهيم: الزمالك قادر على الفوز وهذه نصيحتي لبيسيرو

تحدث نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، عن مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة، أن المباراة تعتبر محورية للزمالك في هذا التوقيت، وأن الفريق يحتاج إلى الفوز لاستعادة الثقة والظهور بمستوى قوي في المنافسة على لقب الدوري.

وقال نصر إبراهيم في تصريحاته: “مباراة القمة دائمًا تكون مهمة جدًا في تاريخ الدوري المصري، خاصة عندما يلتقي الأهلي والزمالك، هذه المباراة ليست فقط ثلاث نقاط، بل هي فرصة للفريق للعودة إلى الطريق الصحيح بعد النتائج المتذبذبة التي مر بها في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “الزمالك قادر على الفوز في هذه المباراة إذا لعبوا بروح قتالية وتركيز عالٍ، الفريق يمتلك لاعبين مميزين يمكنهم صنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبيرة”.

وتابع نصر إبراهيم: “من المهم أن يتعامل بيسيرو المدير الفني للزمالك بشكل جيد مع لاعبيه من الناحية النفسية في هذه المباراة، لأن الضغط سيكون كبيرًا، مشددا أنه يجب على بيسيرو أن يرفع معنويات اللاعبين ويحفزهم لتقديم أفضل أداء في المباراة، خاصة أن الفريق في حاجة ماسة للثقة والعودة إلى الانتصارات”.

وأعرب نصر إبراهيم عن اعتقاده بأن بيسيرو لن يقوم بإحداث تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق، مؤكدًا أنه سيلتزم بنفس اللاعبين الذين شاركوا في المباريات السابقة، مع التركيز على تنفيذ الخطة التكتيكية بحرفية.



وقال: “أعتقد أن بيسيرو سيلعب بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، لأن الفريق يحتاج إلى استقرار في التشكيل”.

وأختتم نصر تصريحاته قائلًا: “الزمالك لديه القدرة على الفوز على الأهلي في هذه المباراة، وكل ما يحتاجه الفريق هو التركيز واللعب بروح الفريق الواحد لتحقيق النتيجة المرجوة”.

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