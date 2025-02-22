وكيل صحة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر الأول لأمراض الباطنة

افتتح الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، المؤتمر الأول لأمراض الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، رافقه خلال الإفتتاح الدكتور محمد العدولي، مدير عام إدارة الطب العلاجي، وذلك برعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم.

مناقشة الأبحاث الحديثه في مجال الأمراض الباطنية

وقد شهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الأبحاث الحديثة في مجال الأمراض الباطنية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التطورات في مناظير الجهاز الهضمي، وذلك في إطار تعزيز تبادل الخبرات بين أطباء المحافظة والخبراء من الجامعات المصرية.

و أشاد الدكتور أبو السعد بجهود المشاركين والقائمين على التنظيم، مؤكدًا على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في تطوير قدرات الأطباء داخل المحافظة.

ومؤخرا، فقد قام الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بجولة تفقدية بمستشفى دسوق العام لمتابعة تنفيذ توصيات فريق المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة، وشملت الجولة تفقد أقسام العيادات الخارجية، الاستقبال، الطوارئ، الكلى، الصيدلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية بالمصاعد، العناية المركزة، الحضّانات، وواجهات المباني الخاصة بالمستشفى.

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