السبت 22 فبراير 2025
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قافلة طبية مجانية تخدم أهالي "محلة دياي" بدسوق في كفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

 انطلقت اليوم السبت فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية بقرية محلة دياي، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة يومين، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة للأهالي دون مقابل. 

تأتي القافلة تحت رعاية وزير الصحة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

 

تخصصات القافلة الطبية

 تضم القافلة 11 عيادة متخصصة في 9 مجالات طبية، تشمل الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الأمراض الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، العظام، الأنف والأذن، وأمراض العيون. ويشرف على تقديم الخدمات نخبة من الأطباء المتخصصين لضمان أعلى مستويات الرعاية الطبية.

 

كما توفر القافلة خدمات أخرى مثل الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية، التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. إلى جانب ذلك، تُعقد ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية الفحص الدوري والوقاية من الأمراض المزمنة، مع التركيز على تبني أنماط حياة صحية.

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حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت 22 فبراير

 وتشارك في القافلة فرق طبية ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مثل مبادرة "افحص واطمئن"، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إلى جانب مبادرات أخرى تُعنى بصحة المرأة والطفل.

 

من بين أبرز الخدمات التي تقدمها القافلة، صرف الأدوية مجانًا للمرضى وفقًا لحالاتهم الصحية، مما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما تتولى القافلة تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو تدخلات متقدمة إلى المستشفيات المختصة، مع إمكانية إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة.

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دسوق الصحة خدمات طبية كفر الشيخ قوافل طبية

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