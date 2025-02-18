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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاملين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملين لحيازتهم مواد مخدرة حشيش بقصد الاتجار والتعاطى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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السجن المشدد 3 سنوات لعاملين لحيازتهم  

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.


البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "فتحي.ب.ف.ح" 20 سنة - عامل، و"مروان.ا.ح.ع" 18 سنة عامل، في القضية رقم 20635 لسنة 2024 مركز القناطر والمقيدة برقم 2851 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2024/8/19 بدائرة مركز القناطر محافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرا ( نبات حشيش ) وكان ذلك بقصدي الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها.

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