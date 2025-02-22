تكثيف أعمال النظافة ورفع 610 أطنان مخلفات بلدية بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية، بمدينتي المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 610 أطنان مخلفات بلدية، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، بالإضافة إلى رفع أتربة وناتج تقليم الأشجار من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا.

رفع المخلفات والنظافة اليومية

وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة

الالتزام بالزي الموحد للعمال

وأكد محافظ الدقهلية على الالتزام بالزي الموحد للعمال، للحماية من مياه الأمطار وبرودة الجو، وتوفير الأمن والسلامة المهنية لهم، وضرورة استمرار متابعة أعمال شركات النظافه المكلفة بكنس الشوراع والجمع المنزلي، والتي بلغت أربع شركات ووصل إجمالي العمالة التي تعمل على مدار ثلاث ورديات بمدينتي المنصورة وطلخا حوالي 1000 عامل على مدار اليوم، في إطار إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك في الحملة رؤساء المراكز والمدن المشار إليها، بإشراف فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

رفع كفاءة النظافة العامة بكورنيش ممشى أهل الدقهلية

وقامت الحملة برفع المخلفات بالمنطقة المركزية، وشملت، رفع كفاءة النظافة العامة بكورنيش ممشى أهل الدقهلية وكورنيش سندوب، ودهان البلدورات، وفع كفاءه النظافة بشوارع، الجيش وقناة السويس وعبد السلام عارف والجمهورية وسعد زغلول والمشاية وجيهان وأحمد ماهر، وحي الجامعة وشارع الترعة وسامية الجمل، ومنطقة المجزر وسندوب وشارع محمود شاهين، ومنطقة ابن زيد والزعفران، وشارع أحمد الحسيني، وشارع النوادي وصلاح سالم وشارع مدخل بلقاس بمدينه طلخا.

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