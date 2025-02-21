تمهيدًا لتفعيلها، وكيل صحة الدقهلية يشهد ورشة عمل على إذابة جلطات المخ الحادة (صور)

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية ورشة عمل لتدريب الكوادر الطبية على إذابة جلطات المخ الحادة، وذلك تمهيدًا لتشغيل وحدات إذابة الجلطات المخية بمستشفيات الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحي رميح مسؤول التطوير بـ الطب العلاجى والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتورة بسمة شوكت مسؤول الحضانات وعناية الأطفال علاوة على أطباء الأمراض العصبية والعناية العامة.

تم التدريب بالتعاون مع المنظمة العالمية لتحقيق التميز فى علاج السكتات الدماغيه (angels) حيث حاضر بالورشة الدكتور احمد عفت أستاذ المخ والأعصاب بجامعة المنصورة والدكتورة ندى عبد الحميد مدرس المخ والأعصاب.

وأكد وكيل الوزارة أن الورشة تجرى لأول مرة بالتزامن مع الاستعداد لتشغيل وحدات إذابة الجلطات المخية مشيرًا إلى حرص صحة الدقهلية على توفير العقار بمستشفياتها لأن عامل الوقت مؤثر فى فعالية الدواء حيث أنه لا يعطى سوى فى الساعات الأولى من تكوين الجلطة ونقل المريض قد يضيع فرصة التحسن.

بدوره أوضح الدكتور يحيى رميح مسؤول تطوير الطب العلاجى أن الورشة تأتى تماشيًا مع اتجاه التطوير ورفع المستوى الفنى لأطباء صحة الدقهلية وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع كلية الطب جامعة المنصورة.

وفى السياق ذاته شارك وكيل الوزارة فى فعاليات ورشة العمل الأولي للقسطرة المخية بمستشفي المنصورة التخصصي وذلك تحت إشراف الدكتور محمد العربى مدير المستشفى.

وأشار العربى أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة حيث حاضر بالورشة الدكتور وسام فتحى أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب المنصورة والذى قام بتدريب شباب الأطباء على مهارات القسطرة المخية.

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