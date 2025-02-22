السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة  الجونة في الأسبوع ١٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز .
 

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

سيراميكا كليوباترا والجونة

يستضيف فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي في الرابعة عصر اليوم السبت، على أرضية ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.


ويبحث علاء عبد العال مدرب الفريق الساحلي عن استعادة الانتصارات مع الجونة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، فيما يسعى أيمن الرمادى لاستعادة الانتصارات مع سيراميكا بعدما  فشل في تحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري حيث تعادل في لقاءين وخسر مثلهما.

 

موقف سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري 

ويحتل سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة وانتصارين و4 تعادلات و8 هزائم.

وانطلقت الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الأهلي ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استكمال مباريات الجولة الـ 15 اليوم السبت ومواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة 

1- بيراميدز 33 نقطة 
2- الأهلي 32 نقطة 
3- الزمالك 27 نقطة  
4- البنك الأهلي 25 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 23 نقطة 
6- حرس الحدود 22 نقطة 
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة 
8- طلائع الجيش 20 نقطة 
9- بتروجيت 19 نقطة 
10- فاركو 19 نقطة 
11- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
12- سموحة 17 نقطة 
13- زد اف سي 16 نقطة 
14- غزل المحلة 14 نقطة 
15- إنبي 12 نقطة 
16- الإسماعيلي 12 نقطة 
17- الجونة 10 نقاط
18- مودرن سبورت 9 نقاط

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الدورى المصرى الممتاز سيراميكا الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا والجونة

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