أبو ليمون يتابع أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد، ويؤكد: متنفس حضاري جديد لرواد العاصمة

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.



حيث تفقد محافظ المنوفية التشطيبات النهائية للسوق الحضاري الجديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم علي مساحة 1400 م2، بطاقة 36 محل تجاري "كامل التشطيب" وبتكلفة 11 ونصف مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تابع أعمال صب البلاطات الخرسانية لأرضية الباكيات، ووجه المحافظ بتزويد عدد الأكشاك المتواجدة بالسوق وإقامة وحدات منفصلة لاستيعاب المزيد من الباعة الجائلين وتوفير فرص عمل للشباب، مكلفًا رئيس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن نقل الباعة الجائلين وتسكينها بالباكيات الجديدة وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشطيبات، بالإضافة إلى تشكيل إدارة للإشراف علي السوق والحفاظ علي الإنشاءات وضمان استدامتها، مشددًا علي ضرورة عدم إقامة أية أنشطة مخالفة من شأنها تغيير الهوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أعمال تنفيذ كورنيش شبين الكوم

كما تفقد محافظ المنوفية مستجدات أعمال تنفيذ كورنيش شبين الكوم الجديد بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم ، واستمع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذي الحالي ونسب إنجاز الكورنيش باعتباره أولوية أولي ومشروعًا حيويا، موجهًا بتسريع معدلات الأداء والمتابعة الدورية لإنهاء المشروع ومشيرًا إلى أن الكورنيش سيكون بمثابة متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



هذا وتفقد محافظ المنوفية الأعمال النهائية لوضع طبقة الأساس بشارع مصطفى النجار ضمن أعمال الرصف المتكاملة الجاري تنفيذها بتكلفة 8 مليون و600 ألف جنيه، تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024/2025 لحي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته المستمرة وتواجده الميداني للوقوف على حجم الأعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

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