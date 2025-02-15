يا صُناع الدراما.. احترموا جلال شهر رمضان! (1)

الفن وسنينه

دأب وحرص صناع الدراما التليفزيونية منذ دخول التليفزيون مصر مطلع ستينيات القرن الماضي، وحتى سنوات ليست ببعيدة، على تقديم المسلسلات والأعمال الهادفة، التي تحض على مكارم الأخلاق والقيم والمثل العليا وتصدر النماذج الإيجابية التي نحتاجها، وكان هذا الحرص يتضاعف كثيرا في الأعمال التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك، فهو شهر التقوى والعبادات والخير والبركات..

ومن ثم استمتع جمهور المشاهدين بعشرات الأعمال الجميلة الدينية والتاريخية والاجتماعية المحترمة من ذات النوعية على مدار تاريخ التليفزيون، منها على سبيل المثال وليس الحصر.. محمد رسول الله 'صل الله عليه وسلم'، أبو حنيفة النعمان، عمر بن عبد العزيز، إمام الدعاة، هارون الرشيد، عمرو بن العاص، السيرة الهلالية، العائلة، رأفت الهجان، أرابيسك، زيزينيا، ليالي الحلمية وغيرها.

نوعيات أخرى مرفوضة

ولأن صناع الدراما صار همهم الإثارة والترند بعيدا عن قيمة المضمون، مع رحيل وابتعاد كبار المؤلفين والمخرجين والمنتجين والفنانين، فكانت النتيجة أن الحرص والاهتمام بالمضمون

أخذ في التراجع تدريجيًّا خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى وصل إلى ما يشبه التجاهل التام لهذه النوعية من الأعمال ذات المضمون المفيد الجاد!

بل وتم فرض نوعيات أخرى لا تتناسب أغلبها مع جلال وعظمة الشهر الفضيل.. أعمال تروج للبلطجة والجريمة بكل أشكالها وتحض على العنف والقتل واستعراض القوة والجبروت، وتعرض لمشاهد الرقص والخلاعة والإيحاءات الجنسية الرخيصة وغيرها من الموبقات والمحرمات، كذلك الأعمال التي تتحدث عن الدجل والشعوذة والجان والشياطين والتي أوصدها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم!

فوجدنا أعمالًا غير مقبولة بالمرة في رمضان مثل.. الأسطورة، جعفر العمدة، نسل الأغراب، ولد الغلابة، دلع البنات، المداح، وأخيرًا نعمة الأفوكاتو والعتاولة والبقية تأتي! وكثرت هذه الأعمال بشدة خلال رمضان في السنوات الأخيرة وكأن صانعيها يخططون ويعمدون إلى هدم منظومة القيم والأخلاق والتقاليد المتوارثة، غير عابئين بجلال وخصوصية شهر رمضان المبارك مع سبق الإصرار والترصد ولا حول ولا قوة إلا بالله!

التحرش والشذوذ والرقص

وبنظرة سريعة على المسلسلات التي ستعرض بعد أيام قليلة في الموسم الرمضاني المنتظر والتي وصلت إلى 36 مسلسلًا أغلبها قصيرة ذات 15 حلقة، سنكتشف أن عددا ليس بقليل منها يسير على نفس المنوال، ولا يقيم وزنًا لجلال الشهر الكريم بطرحه موضوعات تتنافى مع قيم هذا الشهر الفضيل!

من أخطر هذه المسلسلات مسلسل لام شمسية، بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ويسرا اللوزي ومحمد شاهين، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وهو يتعرض لأول مرة في الدراما التليفزيونية المصرية لظاهرة التحرش بالأطفال والشذوذ!

من خلال شخصية نيللي المدرسة بإحدى المدارس الدولية وكيف للإنسان أن يتعايش مع حادث نفسي خطير تعرض له في طفولته ولا يعتبره وصمة عار! ومن المتوقع أن يثير هذا العمل جدلًا واسعًا عند عرضه! وكانت النجمة منى زكي هي المرشحة الأولى للعمل قبل أن تعتذر عنه!

ويستمر المخرج محمد سامي في الإصرار على تقديم المسلسلات التي لا تطرح أي موضوعات لها مورال أخلاقي نبيل وهادف، الغرض منها فقط الإثارة بأي شكل وطريقة! يكثر فيها العنف والقتل والجرائم غير المبررة، وها هو في مسلسله الجديد مع زوجته مي عمر للعام الثاني على التوالي إش إش من تأليفه وبنات أفكاره كالعادة! يتناول موضوع قديم جدًا قتلته عشرات المسلسلات والأفلام!

وهو الظروف الصعبة عندما تجبر البنات البسطاء الشرفاء على الاتجاه إلى أعمال لا يرضين عنها مثل الرقص! من خلال شخصية إش إش البنت المكافحة التي تضطرها ظروفها القاسية إلى امتهان مهنة الرقص، يشارك في هذا المسلسل.. ماجد المصري ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وإدوارد.

محامٍ فاسد ولص سيارات

بعد غياب عدة سنوات عن دراما رمضان يعود المحمدان هنيدي ورجب، الأول من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فيه محمود حافظ، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم ويجسد فيه هنيدي شخصية عبد الستار أبو كف محامي محترف التلاعب بالقانون والتزوير وشهادة الزور وكل الطرق الملتوية!

أما الثاني فالعمل باين من عنوانه الحلنجي! عن طه الحلنجي لص سيارات ونصاب كبير يتمتع بأسلوب غريب وفريد في التعامل مع كل من حوله، كتبه محمود حمدان وإخراج معتز حسام وبطولة محمد رجب مع محمود قابيل وأيتن عامر وعبير صبري ومحمد لطفي وأحمد وفيق.

ولنا لقاء في المقال المقبل إن شاء الله لاستكمال ما بدأناه اليوم وكل عام وحضراتكم بخير.

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