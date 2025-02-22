موسم جديد من برنامج رمضان أحلى غنوة للإذاعية نشوى علي

قررت الإذاعة المصرية برئاسة محمد نوار وبإشراف الدكتور محمد لطفي نائب رئيس الاذاعة المشرف العام على إذاعة الأغاني، وضمن خريطة رمضان بإذاعة الأغانى، التجهيز للموسم الثاني من برنامج “رمضان أحلى غنوة” الذي تقدمه الإذاعية نشوة محمد علي.

وقال المخرج محمد تركي إن البرنامج سيكون مخصصا للحديث عن الاغاني الرمضانية والملابسات التي دارت حول إنتاج هذه الأغنيات المميزة التي علقت بأذهان المستمعين طوال عقود وارتبط سماعها بالشهر الكريم، مشيرا إلي أنه سعيد بالتعاون مع الإذاعية نشوه محمد علي التي سبق أن تعاون معها في الكثير من المشاريع الاذاعية الناجحة.

يذكر أن البرنامج سيذاع يوميا على موجات الاغاني في تمام الرابعة والنصف ظهرا.

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