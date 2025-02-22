السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موسم جديد من برنامج رمضان أحلى غنوة للإذاعية نشوى علي

رمضان احلى غنوة
رمضان احلى غنوة

 

قررت الإذاعة المصرية برئاسة محمد نوار وبإشراف الدكتور محمد لطفي نائب رئيس الاذاعة  المشرف العام على إذاعة الأغاني، وضمن خريطة رمضان بإذاعة الأغانى، التجهيز للموسم  الثاني من برنامج “رمضان أحلى غنوة” الذي تقدمه  الإذاعية  نشوة محمد علي.

وقال المخرج  محمد تركي إن البرنامج سيكون مخصصا للحديث عن الاغاني الرمضانية والملابسات التي دارت حول إنتاج هذه الأغنيات المميزة التي علقت بأذهان المستمعين طوال عقود وارتبط سماعها بالشهر الكريم، مشيرا إلي أنه  سعيد بالتعاون مع الإذاعية  نشوه محمد علي التي سبق أن تعاون معها في الكثير من المشاريع الاذاعية الناجحة.

 يذكر أن البرنامج سيذاع يوميا على موجات الاغاني في تمام الرابعة والنصف ظهرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج رمضان احلى نجمة الاذاعة المصرية الإذاعية نشوي على اخبار ماسبيرو اخبار الفن

مواد متعلقة

أحمد المسلماني: الإذاعة المصرية كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلين من غزة على منصة التسليم بالنصيرات

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

وزير الصحة يشيد بتفاني طبيبة بمستشفى أشمون: ضربت مثالا رائعا في الوطنية والوفاء والإخلاص

مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تأكد جاهزيته.. أرقام زيزو مع الزمالك ضد الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية