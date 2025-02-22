استعجال تقرير الطب الشرعي باتهام عاطل بالتسبب في وفاة ابنه بالترامادول

استعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي بواقعة اتهام عاطل بالتسبب في وفاة ابنه، والذي تناول قرص ترامادول مخدر عن طريق الخطأ بدائرة قسم شرطة حلوان.

البداية كانت بورود إخطار من المستشفى العام تفيد بوصول طفل مصاب بتسمم، توفي فور وصوله إثر تناوله قرص مخدر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وتم التحفظ على والدته التي اعترفت بأن زوجها والد الطفل يتعاطى مخدر الترامادول، وأنه تناول قرص ترامادول بالخطأ أثناء لهوه، وتفاجأت بإصابته بحالة إعياء شديد فأسرعت بنقله إلى المستشفى لإسعافه لكنه فارق الحياة.

وتم القبض على الأب وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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