بسبب أساسي 2014، سؤال للحكومة لعدم صرف الفروق المالية لموظفي التربية والتعليم

توجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم.

صدور أحكام قضائية بشأن الفروق المالية لموظفي التربية والتعليم

وأشارت إلى أنه صدرت أحكام قضائية لصالح موظفي التربية والتعليم في عدد من المحافظات، مثل أسيوط، منذ أكثر من خمس سنوات، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن.

تحريك أساسي 2014 لموظفي التربية والتعليم

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأحكام الصادرة نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك.



عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم

وأكدت النائبة، أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.

وشددت عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة لصالح موظفي التربية والتعليم.



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