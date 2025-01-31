الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التربية والتعليم: ناقشنا مع معهد جوتة تدريس اللغة الألمانية في مدارس التعليم الفني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يبحث مع الأمين العام لمعهد "جوته"
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التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بـ يوهانز ايبرت الأمين العام لمعهد جوته؛ لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية العلاقات المصرية الألمانية ومجالات التعاون المشترك فى العديد من المشروعات التعليمية، والتى من أهمها تدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية، وتطوير مناهج اللغة الألمانية، معربا عن حرصه على توطيد أطر التعاون من خلال تفعيل برامج جديدة مشتركة.

ومن جهته، أكد يوهانس ايبرت الأمين العام لمعهد جوته أهمية التعاون والعلاقات بين البلدين، مشيدًا بالتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومعهد جوته، مضيفا أن المعهد يدعم مجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بهدف تحسين المنظومة التعليمية في مصر، وتلبية احتياجات المجتمع، كما يعمل المعهد على تقديم برامج التدريب المستمر لمعلمي اللغة الألمانية.

وتضمن اللقاء مناقشات حول أوجه التعاون بين معهد جوته ووزارة التربية والتعليم في دعم مشروع إنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية.

كما ناقش اللقاء ترسيخ التعاون في دراسة تدريس اللغة الألمانية في مدارس التعليم الفني مما تساعد على تحسين الكفاءة التعليمية واستخدام اللغة الألمانية بشكل فعال في السياقات الحياتية والمهنية.

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وزير التربية والتعليم ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم معهد جوته التعليم قبل الجامعي

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