بطريرك الكاثوليك: الرجاء هو طريق الخادم ليكون شاهدًا للمسيح

أكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أن "رسالة الخادم الحقيقي تقوم على أن يكون شاهدًا للمسيح على طريق الرجاء، تماشيًا مع عام يوبيل حجاج الرجاء الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية هذا العام."

جاء ذلك خلال ترأس بطريرك الكاثوليك، صباح اليوم، قداس المؤتمر الرابع ليوم الخادم البطريركي، الذي أُقيم في كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بأبوقرقاص البلد.

الرجاء بين كلمة وحياة

شارك في القداس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، إلى جانب مسؤولي مكاتب التعليم المسيحي بمصر، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وخدام الكنائس الكاثوليكية.

وخلال عظته التي جاءت بعنوان "اليوم تمت الأقوال"، شدد البطريرك على أن الرجاء هو جسر العبور من الكلمة إلى الحياة، تماشيًا مع شعار المؤتمر "الرجاء بين كلمة وحياة"، المستند إلى الآية الكتابية: "رجاءهم في الذي يُخلصهم" (سيراخ ٢٤:١٣).

واختتم البطريرك القداس بالصلاة من أجل الكنيسة الكاثوليكية في مصر والعالم، داعيًا إلى أن يكون الجميع شهودًا للمسيح القائم من بين الأموات، قبل أن يعلن ظهر اليوم ختام فعاليات المؤتمر.

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