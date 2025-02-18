بطريرك الكاثوليك: سر الزواج المسيحي قضية جوهرية تحتاج إلى اهتمام رعوي

أكد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أهمية تناول القضايا المتعلقة بسر الزواج المسيحي، مشددًا على الدور الطقسي والروحي والرعوي للكاهن في خدمته لهذا السر.

الندوة السنوية للكهنة

جاء ذلك خلال افتتاح غبطة الانبا ابراهيم إسحق الندوة التكوينية السنوية للكهنة، التي انطلقت فعالياتها بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، تحت شعار "سر الزواج المسيحي والتحديات الأسرية"، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس، إلى جانب كهنة من مختلف الإيبارشيات، والرهبان والراهبات.

وبدأت الندوة بصلاة الغروب من الأجبية المقدسة، ترأسها البطريرك، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها الأب روماني فوزي، عميد الكلية. كما ألقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، ومسؤول لجنة التكوين الدائم للكهنة، كلمة أكد فيها أهمية التنشئة الكهنوتية المستمرة.

واختتم اليوم الأول بمحاضرة ألقاها نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، بعنوان "الزواج في الكتاب المقدس"، تناول خلالها الأسس اللاهوتية والكتابية للزواج المسيحي، وسط تفاعل واسع من الحضور.



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