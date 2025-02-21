بينهم طفلة، سيارة طائشة تدهس 4 أشخاص بميدان الشيخ سالم في الفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، بينهم طفله بإصابات مختلفة، صدمتهم سيارة مسرعة، بميدان الشيخ سالم، بدائرة قسم شرطة الفيوم، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالفيوم

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد بتعرض 4 أشخاص بينهم طفلة، بإصابات متفرقة، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة بميدان الشيخ سالم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة طائشة اقتحمت الرصيف بميدان الشيخ سالم بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة وحالتها حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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