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طبيبة في المنوفية ترفض ترك مرضاها حتى الصباح رغم تلقيها نبأ وفاة والدتها

طبيبة في المنوفية
طبيبة في المنوفية ترفض ترك مرضاها حتى الصباح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موقف الطبيبة عائشة محرم، أخصائية الأطفال بمستشفى أشمون العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، آخذين به بأنه نموذجا مشرفًا للتفاني في العمل والإخلاص، بعدما رفضت مغادرة نوبتجيتها رغم تلقيها خبر وفاة والدتها من قسم العناية المركزة بذات المستشفي.

الطبيبة عائشة محرم 
ومن جانبة نشر الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية عبر صفحته الشخصية منشورا الطبيبة جاء فيه؛ نموذج مُشرّف للتفاني والإخلاص في العمل، في وسط زحام العمل وضغوطه اليومية، تبرز نماذج مضيئة تعكس أسمى معاني التفاني والإخلاص، ومن بينها الدكتورة عائشة محرم، أخصائي الأطفال بمستشفى أشمون العام، التي قدمت مثالًا يحتذى به في التضحية والمسؤولية.
في ليلة عملها داخل قسم الأطفال والحضّانات، أُدخلت والدتها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، ورغم كل المحاولات لإقناعها بمغادرة النوبتجية والوقوف بجانب أسرتها، رفضت التخلي عن مسؤولياتها تجاه مرضاها، ومع حلول الساعة الواحدة صباحًا، فارقت والدتها الحياة، لكن رغم الفاجعة، أصرّت الدكتورة عائشة على استكمال مناوبتها حتى الصباح، حيث سلّمت مهامها لزملائها قبل أن تتوجه لتشييع والدتها.

وهذا الموقف يعكس روح الإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وهو نموذج يُحتذى به في نُبل الأخلاق والالتزام المهني. 

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