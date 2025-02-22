السبت 22 فبراير 2025
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نجاح أول عملية لجراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية ونقل وزرع الأعصاب بالمنوفية

نجاح أول عملية لجراحات
نجاح أول عملية لجراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إجراء ونجاح أول عملية (لجراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية ونقل وزرع الأعصاب) بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة  جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري.

يأتى ذلك في إطار السعي المستمر نحو ااستحداث خدمات جديدة في جراحة المخ والاعصاب والتطور في نوعية العمليات الجراحية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة في العلاج للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

نجاح أول جراحة زرع أعصاب بالمنوفية

حيث أوضح الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى عن قيام الفريق الطبي بإجراء أول عملية جراحية من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بالمنوفية لمريض تعرض لقطع كامل بالضفيرة العصبية الرئيسية المغذية للذراع الأيسر مما أدى إلى شلل كامل بالحركة وتم تحضير المريض لعمل استكشاف لكامل الضفيرة العصبية وتسليك للأعصاب المتفرعة وتم توصيل العصب الجلدي العضلي بأعصاب صدرية مغذية وتمت الجراحة بدقة فائقة وبوقت قياسي بواسطة فريق جراحى متميز متخصص في جراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية ونقل وزرع الأعصاب.

وتمت اجراء العملية بنجاح والمريض خرج للقسم الداخلي حتي يتماثل للشفاء وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية مضيفا أن طاقم طبي علي أعلي مستوي قام بإجراء العملية تحت إشراف الدكتور أحمد مبارك رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد السباعي، الدكتور أحمد الخوالي، الدكتور محمد الغاباتي، الدكتور تامر السعدني، الدكتور علاء عبد الخالق استشاري التخدير.

تطوير المنشات الطبية بالمنوفية


وأشار الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى إستمرار جهود المديرية في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التطوير الدائم بجميع المنشأت الطبية بجميع أنحاء المحافظة لتقديم خدمة أفضل بما يحقق رضا المواطن.

وأكد محافظ المنوفية على أن  إجراء ونجاح  تلك التدخلات الجراحية يعد إنجاز وخطوة هامة نحو تعزيز الخدمات الطبية في مستشفيات المنوفية، مثمنا جهود الفريق الطبي بالمستشفى لدورهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتطور في أداء القطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان والتنمية المستدامة.

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المنوفية مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة شبين الكوم

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