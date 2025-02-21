الجمعة 21 فبراير 2025
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سياسة

الأنبا تادرس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية بورسعيد

الأنبا تادرس
الأنبا تادرس

 

ترأس نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية الدوري، الذي عُقد في كنيسة العذراء الأثرية ببورسعيد، عقب ترؤسه القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

معاني الثقة والإيمان

استهل اللقاء بالصلاة، ثم ألقى نيافة الأنبا تادرس كلمة روحية تحت عنوان "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"، تناول فيها معاني الثقة والإيمان في مواجهة تحديات الخدمة.

وأعقب الكلمة محاضرة ألقاها القمص مكاري القمص تادرس، تناولت شرحًا وافيًا لبعض المصطلحات اللاهوتية.

واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات الرعوية، إلى جانب الترتيبات الخاصة بالخدمة خلال الفترة المقبلة، في أجواء من التعاون والتنسيق بين الآباء الكهنة.
 

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