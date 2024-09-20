ربع قرن على رحيل تحية كاريوكا.. وصفها يوسف شاهين بـ «أعظم مجنونة».. رفضت التطبيع مع إسرائيل.. وهذا رأي عبد الناصر فيها

تحية كاريوكا.. فيلسوفة تكسب الآلاف من الجنيهات ثم تنفقها على الغير، طيبة القلب، ثائرة الأعصاب إلى درجة شرسة، لسانها يخطئ بسرعة لكنه فى الحق، لم تفكر فى إحالة أموالها إلى عمارات أو ممتلكات بل تنفقها أولا بأول، فهى تساهم بمالها فى كل مناسبة غير سعيدة تمر بأحد زملائها الفنانين متبنية حكمة "ماحدش ضامن الدنيا".. هكذا قال عنها المؤرخ عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكى ماوس.

وأضاف ميكى ماوس: إن تحية كاريوكا تملك ثلاثة أسلحة لسانها ويدها اليمنى وحذاؤها، والأحداث شاهدة على ذلك.

وقال عنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: تحية كاريوكا امرأة بألف رجل، وقال المفكر سلامة موسى عنها: تحية هي الوحيدة التي غيرت وجهة نظرى في الرقص الشرقى وجعلتني ألقبه بلقب الاحترام.

وقالت كوكب الشرق أم كلثوم “أستمع إلى كاريوكا التي ألقبها بملكة الرقص وهى تغنى بجسدها”؛ أما الفنان سليمان نجيب فقال: “هي ملكة الخشبة، لا تنظر لأحد وهى ترقص لكن الكل ينظر إليها”، وقال عنها المخرج يوسف شاهين "أعظم مجنونة فى التاريخ".

تحية كاريوكا



وقال عنها الفنان حسين فهمى ووصفها بأنها درجة وفرز أول بالنسبة للراقصات، كما أشار إلى أنها كانت مثلًا ونموذجًا للمرأة صاحبة الشهامة والجدعنة.

فنانة عالمية طيبة القلب

قال عنها الأديب إحسان عبد القدوس في مجلة صباح الخير عام 1960: أقدم لكم تحية كما أعرفها لا كما تعرفونها أنتم وكما قرأتم عنها في الصحف.. أقدمها لكم فنانة فيها عيوب ومزايا الفنان وعيوب تحية كثيرة لكنها مفتقرة إذا استثنينا الفنان من القوانين والقيود التي تواضعنا على أن يقيس بها بعضنا البعض. أما مزايا تحية فهي فنانة عالمية طيبة القلب، عالمية بعد أن رقصت في كل قطر من أقطار العالم، وهي تستحق لقب فنانة لأنها استطاعت أن تجعل من الرقص الشرقي فنا بعد أن كان عرضا للجسد، كما استطاعت أن تجعل من الراقصة سيدة محترمة.

أيضا قال عنها الموسيقار محمد عبد الوهاب: “لقد حررت تحية كاريوكا الرقص الشرقى من تأثير الأجانب، وكاريوكا لا تحتاج إلى جرى حول المكان رايحة جاية لتبهرك لأن أبهارها في الجسد الشامخ الواثق الهادئ، وهى لا تتركك تمل من رؤيتها في حدود المساحة الصغيرة تلك حتى لو رقصت لمدة ساعة كاملة.. وكاريوكا كونت شخصية الراقصة المصرية وسط رهط من الراقصات الأجنبيات.. فقد كنا نشعر في هؤلاء الراقصات بغياب الراقصة المصرية الكاملة، وكان رقص هؤلاء الأجنبيات مثل أكل الخضار السوتيه.. أما رقص كاريوكا فهو مسبك مصرى أصيل”.

حررت الرقص الشرقى من تأثير الأجنبيات

المفكر إدوارد سعيد كتب عن الفنانة تحية كاريوكا يقول: لست وحدى من وقع في غواية كاريوكا وشخصيتها الطاغية، تحية جزء من نهضة ثقافية أساسية وحركة إحياء وطنى في الفنون ارتكزت على حركة سعد زغلول الليبرالية المستقلة وعلى ثورة 1919 في وقت كانت فيه الشخصيات الفنية تتضمن نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجيب الريحانى ويوسف وهبى. حررت تحية كاريوكا الرقص الشرقى من تأثير الأجنبيات كما حرر سيد درويش الموسيقى المصرية من تأثير الأتراك.

قاسم مشترك فى حفلات الخير

أما المخرج زكى طليمات فيقول عن تحية كاريوكا: كانت شهرة تحية فى العمل الاجتماعى لا تقل عن شهرتها كفنانة فقد كانت القاسم المشترك لكل الحفلات التى تقام من أجل الخير، ولم يسبقها إليها أحد من أهل الفن أو غيره، كانت ترقص متطوعة وتشارك فى جمع التبرعات وتزيد عليها بالدفع من مالها الخاص حتى أطلقوا عليها بأن يدها مخرومة، رفضت التطبيع مع إسرائيل.