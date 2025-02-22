السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بصار 30 بالدقهلية بعد غد الاثنين

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، يوم الإثنين المقبل بقرية بصار 30 مركز بلقاس، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

انطلاق قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية بصار 30 مركز بلقاس بعد غد الاثنين 

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي، بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أنه وفقا لخطة القوافل خلال شهر فبراير الجاري، تنطلق قافلة طبية والعلاجية المجانية، بقرية بصار 30 مركز بلقاس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 24,25، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى وللمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الصحية والعلاجية القافلة الطبية القرى الاكثر احتياج اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة الص مديرية الصحه محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

القصة الكاملة لمصرع آية عادل في الأردن.. شقيقتها تكشف آخر مكالمة معها قبل الوفاة.. أم لطفلين أحدهما رضيع.. يتيمة ووالدتها تعاني مرضا مزمنا.. والنشطاء يكشفون حقيقة الفيديو الصادم

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

الفريحي والأسواني، أشهر أنواع البلح في أسواق مطروح (صور)

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 22 فبراير 2025

الأكثر قراءة

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك معنويًا قبل لقاء الأهلي

القبض على صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب

القصة الكاملة لمصرع آية عادل في الأردن.. شقيقتها تكشف آخر مكالمة معها قبل الوفاة.. أم لطفلين أحدهما رضيع.. يتيمة ووالدتها تعاني مرضا مزمنا.. والنشطاء يكشفون حقيقة الفيديو الصادم

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

منوعات

المزيد

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية