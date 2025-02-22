نطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بصار 30 بالدقهلية بعد غد الاثنين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، يوم الإثنين المقبل بقرية بصار 30 مركز بلقاس، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

انطلاق قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية بصار 30 مركز بلقاس بعد غد الاثنين

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي، بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أنه وفقا لخطة القوافل خلال شهر فبراير الجاري، تنطلق قافلة طبية والعلاجية المجانية، بقرية بصار 30 مركز بلقاس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 24,25، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى وللمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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