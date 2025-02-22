سلوت يثير الغموض بشأن تدعيمات ليفربول الصيفية

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، عزم فريقه دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة، بعدما غابت الصفقات منذ قدومه الصيف الماضي باستثناء التعاقد مع فيدركيو كييزا.

ونقلت صحيفة "الجارديان" تصريحات سلوت: "ننظر إلى كل مركز في الفريق وللفريق بشكل عام، وأعتقد أننا قلنا هذا عدة مرات. في الصيف الماضي لم نفعل الكثير لرغبتي أنا وريتشارد، وكل الأشخاص الآخرين المعنيين، معرفة كيف سيعمل هؤلاء اللاعبون معي".

وشدد: "الآن لدينا فكرة جيدة للغاية عن ذلك. لن أخبركم أي مركز سندعمه، لكن من الواضح أننا قيمنا الفريق، وقيمنا ما نعتقد أنه يمكننا تحسينه، وهذا ما نحاول الوصول إليه في الصيف".

ليفربول ضد مانشستر سيتي

يذكر أن نادي ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، صدارة الترتيب في البريميرليج برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

وانطلقت أمس الجمعة الجولة الـ 26 من البريميرليج بمواجهة برينتفورد ضد ليستر سيتي والتي حسمها برينتفورد برباعية نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 61 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- بورنموث 43 نقطة

6- تشيلسي 43 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

8- فولهام 39 نقطة

9- أستون فيلا 39 نقطة

10- برينتفورد 37 نقطة

11- برايتون 37 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة

13- كريستال بالاس 30 نقطة

14- إيفرتون 30 نقطة

15- مانشستر يونايتد 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

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