باريس سان جيرمان يصدم ليل قبل مباراة ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن ليل الفرنسي يستهدف تأجيل مباراته أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها يوم 1 مارس المقبل في الدوري الفرنسي، من أجل الحصول على فترة أطول للتحضير لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 4 من الشهر نفسه.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية يرفض باريس سان جيرمان هذا الطلب، والذي من شأنه أن يضعه في موقف صعب قبل صدام ليفربول في دوري الأبطال.

وسبق أن طلب سان جيرمان تقديم مباراته في ربع نهائي كأس فرنسا أمام ستاد برواشين من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، إلا أن طلبه تم رفضه من قبل مجموعة قنوات "France Télévisions".

وكان باريس يستهدف تفادي الازدحام في جدولة المباريات، حيث كان من شأن ذلك القرار أن يمنح الفرصة لتقديم مواجهة ليل من يوم السبت إلى الجمعة 28 فبراير، إلا أن ذلك الطلب تم رفضه أيضًا من رابطة الأندية.

وتمسك سان جيرمان بإقامة مباراة ليل في نفس موعدها وعدم تأجيلها، لتفادي الدخول في فترة تمتد لـ10 أيام بين مباراة ليون غدًا الأحد وليفربول يوم 5 مارس المقبل دون خوض أي مواجهة في الدوري الفرنسي والاعتماد على التشكيل الأساسي، حيث يخشى المدرب لويس إنريكي فقد الإيقاع قبل تلك القمة المرتقبة مع سعيه لتدوير التشكيل في مباراة الكأس.

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