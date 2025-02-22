السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يصدم ليل قبل مباراة ليفربول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن  ليل الفرنسي يستهدف تأجيل مباراته أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها يوم 1 مارس المقبل في الدوري الفرنسي، من أجل الحصول على فترة أطول للتحضير لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 4 من الشهر نفسه. 

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية يرفض باريس سان جيرمان هذا الطلب، والذي من شأنه أن يضعه في موقف صعب قبل صدام ليفربول في دوري الأبطال.

وسبق أن طلب سان جيرمان تقديم مباراته في ربع نهائي كأس فرنسا أمام ستاد برواشين من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، إلا أن طلبه تم رفضه من قبل مجموعة قنوات "France Télévisions".


وكان باريس يستهدف تفادي الازدحام في جدولة المباريات، حيث كان من شأن ذلك القرار أن يمنح الفرصة لتقديم مواجهة ليل من يوم السبت إلى الجمعة 28 فبراير، إلا أن ذلك الطلب تم رفضه أيضًا من رابطة الأندية.

وتمسك سان جيرمان بإقامة مباراة ليل في نفس موعدها وعدم تأجيلها، لتفادي الدخول في فترة تمتد لـ10 أيام بين مباراة ليون غدًا الأحد وليفربول يوم 5 مارس المقبل دون خوض أي مواجهة في الدوري الفرنسي والاعتماد على التشكيل الأساسي، حيث يخشى المدرب لويس إنريكي فقد الإيقاع قبل تلك القمة المرتقبة مع سعيه لتدوير التشكيل في مباراة الكأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليل الفرنسي الدوري الفرنسي بوروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا ليفربول دوري الابطال

مواد متعلقة

تطور جديد في النزاع القانوني بين مبابي وإدارة سان جيرمان

بسبب ليفربول، طلب عاجل لـ باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا 2025.. ليفربول يتحدى باريس سان جيرمان.. صراع ألماني ساخن.. وديربي مدريدي

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يواجه باريس سان جيرمان في دور الستة عشر

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

أول إجراء من تعليم المنوفية ضد مدير المدرسة المتهم بالتحرش بتلميذ

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية