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رياضة

رقم تاريخي سلبي لليستر سيتي ونيستلوري بالدوري الإنجليزي

رود فان نيستلروي
رود فان نيستلروي المدير الفني لفريق ليستر سيتي، فيتو

خسر فريق  ليستر سيتي أمام  برينتفورد بنتيجة 0/4 للأخير، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كينج باور، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ليستر سيتي رقم سلبي ليصبح أول نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي يخسر 6 مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف. 

وفاز الهولندي رود فان نيستلروي المدير الفني لفريق ليستر سيتي، في مباراتين من أصل 13 مباراة مع الفريق  منذ تعيينه مدربًا للفريق خلفًا لـ ستيف كوبر. 

سجل ثلاثية برينتفورد في شباك ليستر سيتي، يوان ويسا وبريان مبيومو وكريستيان نورجارد في الدقائق 17 و27 و32.

وأضاف الهدف الرابع كارفاليو في الدقيقة 89.

تشكيل ليستر سيتي ضد برينتفورد

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: ويو كوليبالي د، ميمح أوكولي، ووت فايس، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، بوبي دي كوردوفا ريد.

خط الهجوم: جوردان أيو، جيمي فاردي.

 

تشكيل برينتفورد أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: كريستوفر أجر، ناثان كولينز، إيثان بينوك.

خط الوسط: فيتالي جانيلت، كريستيان نورجارد، ميكيل دامسجارد، كيفن شايد.

خط الهجوم: يوان ويسا، كين لويس بوتر، بريان مبيومو.

 

ويحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل ليستر سيتي المركز 19 برصيد 17 نقطة.

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