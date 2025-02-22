السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أندرو جارفيلد يواعد مونيكا باربارو

أندرو جارفيلد والممثلة
أندرو جارفيلد والممثلة مونيكا باربارو، فيتو

ذكر تقرير لمجلة بيبول، أن الممثل أندرو جارفيلد (41 عامًا)، يواعد ممثلة فيلم A Complete Unknown ومونيكا باربارو (34 عامًا)، منذ عدة أسابيع.

ووصفت مجلة بيبول، علاقة الثنائي، بأنهم هادئين للغاية ويقضيان الوقت معًا بهدوء، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

علاقة أندرو جارفيلد والممثلة مونيكا باربارو

ظهر أندرو جارفيلد، ومونيكا باربارو، معًا في حفل أفضل العروض السنوي لمجلة دبليو في لوس أنجلوس في 4 يناير الماضي، إلى جانب إيدي ريدماين ولين هيرشبيرج.

كما تم رصد باربارو وجارفيلد مؤخرًا وهما يجلسان جنبًا إلى جنب، بين الجمهور أثناء عرض ريتشارد الثاني، في مسرح بريدج في ويست إند بلندن.

فيما لم يستجب ممثلو جارفيلد وباربارو لطلبات بيبول للتعليق حول علاقتهما.

مارفل تعاقب أندرو جارفيلد بسبب دعمه لـ فلسطين

في سياق متصل، كان الممثل أندرو جارفيلد، آخر ضحية لهوليوود، التي يسيطر عليها اليهود بشكل شبه كامل، فبعد  إعلانه عن دعمه لـ فلسطين في مقابلة جديدة، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، قررت طرده من جميع أعمالها المقبلة التي كان من المقرر أن يظهر فيها، حيث كان سيشارك في أكثر من ٤ أفلام، أهمها، فيلم Spiderman الجديد.

 

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أندرو جارفيلد يدعم غزة

وقال أندرو جارفيلد، منذ أيام، خلال حديثه في بودكاست "Happy Sad Confused" مع الإعلامي جوش هورويتز،: “علينا أن نوجه مشاعرنا، وطاقتنا،نحو أولئك الذين يعانون في خضم هذه الأزمة، وخاصة الشعب في غزة الذي يواجه حربًا مدمرة.. يجب أن نضع طاقتنا نحو شيء مهم بالفعل، ربما حياة الفلسطينيين وغزة الآن، وأي شخص يعاني تحت وطأة أهوال عالمنا في الوقت الحالي”.

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