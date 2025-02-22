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موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، ضيفا مساء اليوم السبت على نظيره لاس بالماس على ملعب "دي جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني


تذاع مباراة برشلونة أمام لاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 1.

وخسر برشلونة من لاس بالماس في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بهدفين لهدف.

واستعاد فليك خدمات فيرمين لوبيز عقب انتهاء إيقافه، بينما غاب عن القائمة أنسو فاتي.

قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس 

وفيما يلي قائمة برشلونة للقاء لاس بالماس، والتي ضمت 23 لاعبا:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينا - توري - فيرمين - كاسادو - فيكتور - يامال - أولمو - دي يونج - كوندي - إريك - تشيزني - كوشين - فورت - مارتن.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، في حين أن لاس بالماس لديه 23 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني.

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