حمد إبراهيم يستقيل من تدريب الإسماعيلي

تقدم حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام الجونة بثنائية دون رد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على استقالة حمد إبراهيم، وسيتم البحث عن بديله خلال الساعات القليلة المقبلة.

4 هزائم متتالية للإسماعيلي في الدوري

وتلقى الإسماعيلي 4 هزائم متتالية بالدوري المصري، ويستعد لخوض مواجهة مرتقبة ضد الأهلي يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الدراويش المركز 14 في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، و3 تعادلات، فيما خسر في 7 مناسبات.

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