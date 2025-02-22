الصليب الأحمر تبلغ إسرائيل تسلمها جثمان شيري بيباس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغته أن حماس سلمتها جثمان الرهينة شيري بيباس، بعد جدل بشأن جثة مجهول تسلمتها إسرائيل، الخميس.

جثمان شيري بيباس

ونقلت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن "الصليب الأحمر أبلغ إسرائيل باستدعاء طواقمه لاستلام جثمان شيري بيباس".

ونقلت القناة الإخبارية 12 عن الصليب الأحمر قوله: "تسلمنا التابوت من حماس ونعمل على نقله للجيش الإسرائيلي الليلة".

وقال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم نعشًا من حماس.

بدروها، أوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الاحتلال أكد وصول نعش إلى الصليب الأحمر، ويستعد لإخراجه من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "التقارير عن شيري بيباس موجودة في هذه المرحلة قيد الفحص. مندوبو جيش الدفاع على تواصل مع أفراد العائلة".

وحال تسلم الصليب الأحمر الجثمان فإنه سيسلمه إلى الاحتلال من أجل إجراء الفحص للتأكد من أنها تعود لشيري بيباس فعلًا.

أزمة الجثة المجهولة

وفي وقت سابق، قال متخصصون إسرائيليون، إن إحدى الجثث الأربع التي سلمتها حماس الخميس هي لامرأة مجهولة الهوية وليست لشيري بيباس، التي جرى تسليم جثتي ابنيها كفير وأرييل وتم التأكد من هويتيهما.

ثم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل ستجعل حركة "حماس" تدفع ثمن عدم تسليم جثمان الرهينة شيري بيباس كما هو متفق عليه.

وأضاف في بيان مصور: "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

واتهم نتنياهو، حماس، بالتصرف بـ"طريقة خبيثة بشكل لا يوصف" من خلال وضع جثة امرأة من غزة في النعش بدلا من شيري بيباس، التي اختطفت مع ابنيها وزوجها ياردن خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبها، قالت حركة حماس الجمعة أيضا إن أشلاء الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس اختلطت على ما يبدو مع أشلاء بشرية أخرى بين الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية على الموقع الذي كانت محتجزة فيه.

وبحسب إسماعيل الثوابتة المسؤول في حماس فإن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته الطائرات الإسرائيلية بشكل مقصود ومتعمد»، مشيرًا إلى أن «نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة».

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