الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

ذكرت  وسائل إعلام فلسطينية، أن كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر.

تسليم جثمان شيري بيباس 

و شنت عائلة الرهينة شيري بيباس، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مع طفليها، قبل إعلان حركة حماس مقتلهم بغارة إسرائيلية، هجومًا لاذعًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة  بنيامين نتنياهو.

 

وحملت العائلة، في بيان شديد اللهجة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن إعادة شيري وابنيها إلى عائلتهم "أحياء"، في الوقت الذي فشلت فيه في إعادة جثة شيري من قطاع غزة.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت جثث 4 رهائن إسرائيليين، أمس الأربعاء، قالت إن من بينهم جثة شيري بيباس، إلا أن إسرائيل وبعد فحص جثث الرهائن للتحقق من هوياتها أكدت أن الجثة تعود لامرأة مجهولة الهوية وليست لشيري، مطالبة الحركة بإعادة جثة المرأة الإسرائيلية.

وقالت عائلة بيباس في بيانها: "مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلية كانت إعادة أفراد عائلة شيري أحياء، لا نطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل المخطوفين الأحياء وإعادة الأموات".

ومن جهتهم، قالت عائلات أسرى إسرائيليين إن "نتنياهو هو المسؤول عما حدث في 7 أكتوبر وعليه الاستمرار في المفاوضات لإعادة الجميع".

وقبل وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري: نطالب بإعادة رفات شيري بيباس وعدم إعادتها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يطالب بإعادة رفات شيري بيباس 

وزعم هاجاري أن حماس لم تلتزم بالاتفاق ولم تعد  شيري بيباس، مدعيا أن أحد الجثامين التي سلمتها حماس أمس مجهول الهوية ونطالب بإعادة جثة بيباس.

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شيري بيباس جثمان الأسيرة الإسرائيلية حماس

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عائلة شيري بيباس تشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

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