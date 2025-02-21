هاجاري زاعما: عدم إعادة رفات شيري بيباس خرق للاتفاق ويهدد من جديد

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري:نطالب بإعادة رفات شيري بيباس وعدم إعادتها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يطالب بإعادة رفات شيري بيباس

وزعم هاجاري أن حماس لم تلتزم بالاتفاق ولم تعد شيري بيباس، مدعيا أن أحد الجثامين التي سلمتها حماس أمس مجهول الهوية ونطالب بإعادة جثة بيباس.



وأضاف:" ملتزمون تجاه عائلات المختطفين جميعا للقيام بما يمكن لإعادتهم، ونتعاون مع الشاباك والشرطة للتحقيق في عملية زرع العبوات الناسفة في الحافلات".

وفي السياق ذاته قالت عائلة بيباس في بيان اليوم الجمعة، إنها لا تطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل الأسرى الأحياء وإعادة الأموات.

ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

بدورها، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تلقت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس وستفحصها بجدية تامة وستعلن النتائج بوضوح.

وأضافت حماس: "يحتمل وجود خطأ أو تداخل بالجثامين قد يكون ناتجا عن قصف الاحتلال مكان وجود العائلة مع فلسطينيين.. سنعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق وندعو لإعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية".

وكشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء أسرى الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا السبت.

أسماء أسري الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا

وقال أبو عبيدة: "سنفرج غدا عن إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد".

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