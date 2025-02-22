السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

كاميرات المراقبة تتبعت خط سيرها، القبض على سيدة ألقت رضيعها في الشارع بطنطا (صور)

القبض على سيدة تخلت
القبض على سيدة تخلت عن رضيعها في الشارع، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، بقيادة المقدم محمد العسال، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، من كشف ملابسات جريمة إلقاء سيدة لرضيعها، الذي لم يتجاوز شهرًا واحدًا، في الشارع بقرية برما، التابعة لمركز طنطا، بغرض التخلص منه.

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بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة طنطا بلاغًا بالعثور على رضيع ملقى في أحد شوارع القرية وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وتتبع خط سير السيدة من لحظة ارتكابها الجريمة حتى وصولها إلى منزلها.

وأسفرت جهود رجال المباحث عن تحديد هوية المتهمة، التي تبين أنها مقيمة بمدينة طنطا، وانتقلت إلى قرية برما للتخلص من الطفل وبعد تقنين الإجراءات القانونية.

 

تم القبض عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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شهدت قرية تابعة لمركز بسيون بـ محافظة الغربية جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم أب تحت تأثير المواد المخدرة على قتل رضيعه البالغ من العمر 8 أشهر بطريقة وحشية، إذ فصل رأسه عن جسده باستخدام آلة حادة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بمقتل الرضيع على يد والده داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الأب كان في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي المواد المخدرة.

 

وتبين من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها مباحث الغربية أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمته البشعة بدون وعي، مستخدمًا آلة حادة لفصل رأس الطفل عن جسده في مشهد مأساوي أثار صدمة الأهالي، الذين حاولوا التدخل لكنهم وجدوا الطفل قد فارق الحياة بالفعل.


تمكنت قوات الأمن بـ محافظة الغربية من القبض على الأب الجاني، وتحفظت عليه لحين عرضه على النيابة العامة، التي أمرت بسرعة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم نقل جثمان الرضيع إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي الشرعي.

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