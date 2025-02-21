افتتاح مسجد السلام بقرية الأنبوطين في الغربية بتكلفة 13 مليون جنيه (صور)

افتتح الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، اليوم الجمعة، مسجد السلام بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة بعد إعادة بنائه وتوسعته بالكامل بجهود أهل القرية والقُرى المجاورة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه، ليصبح صرحًا دينيًا متكاملًا.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الشيخ خالد خضر نائبا عن وزير الأوقاف، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لكافة أهالي القرية، مشيدًا بدورهم الكبير في إنجاز هذا المشروع الذي يعكس أصالة المجتمع المصري، وروح التكاتف التي تميز أهالي الغربية في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد أن المحافظة حريصة على دعم كل الجهود المجتمعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن بناء وتطوير دور العبادة يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز القيم الدينية الصحيحة ونشر الفكر المعتدل.

من جانبه، أكد محافظ الغربية، في تصريحاته، أن بناء المساجد وتطويرها يمثل رسالة سامية تعكس الإيمان العميق بقيمة العمل الخيري والتطوعي، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه المبادرات، التي تسهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية. وأوضح أن مسجد السلام ليس مجرد دار عبادة، بل سيكون مركزًا لنشر الفكر الوسطي، وتحفيظ القرآن الكريم، وعقد الندوات الدينية التي تساهم في توعية الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن ما حدث في قرية الأنبوطين نموذج يُحتذى به، ويعكس مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى أن هذا المسجد، الذي يقام على مساحة 650 مترًا مربعًا، ويتكون من دورين، يعكس حرص الأهالي على توفير مكان يليق بأداء الشعائر الدينية.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بروح العطاء التي يتمتع بها أهالي الغربية، مؤكدًا أن بناء المساجد وتطويرها يُعد من أعظم الأعمال التي تعزز التلاحم بين أبناء الوطن، كما أشار إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز الهوية الدينية الصحيحة بعيدًا عن أي أفكار متطرفة.

فيما أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن بناء المساجد ليس مجرد إنشاء مبانٍ للصلاة، بل هو استثمار في بناء الإنسان، حيث تُعد المساجد مراكز تربوية وثقافية تهدف إلى تنمية الوعي الديني المعتدل، مشيدًا بجهود الأهالي التي تعكس إيمانهم العميق بقيمة العمل الخيري وأثره المستدام.

بدوره، أشاد الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، بحرص الدولة على دعم مثل هذه الجهود، مؤكدًا أن المجتمع المصري دائمًا ما يثبت قدرته على تقديم نموذج فريد في العمل الجماعي والتكافل الاجتماعي، وهو ما يظهر بوضوح في مثل هذه المشروعات التي تُبنى بالمجهودات الذاتية.

وفي ختام الفعاليات، وجه نائب المحافظ التحية والشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المشروعات التي تعزز القيم الإيجابية، وتحقق التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن مسجد السلام سيظل شاهدًا على قوة التلاحم بين أبناء القرية ورغبتهم في تقديم ما ينفع مجتمعهم وأجيالهم القادمة.

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