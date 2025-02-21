شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

أعلن الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي عن تعيين محمد ثابت مسئول عن شئون الإعلام ومتحدث رسمي لقطاع الكرة في النادي الأهلي.

وعلي جانب آخر، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة نظيره نادي الزمالك، غدا السبت، على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الجهاز الفني للفريق لـ عمر كمال عبد الواحد وذلك بسبب الإصابة، حيث يعاني من شد تعرض له خلال مشاركته في مران الأمس.

وخضع لاعب الأهلي خلال مران اليوم لجلسة استشفاء ضمن الخطة الموضوعة له للتعافي من الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

وتواجد أشرف بن شرقي في قائمة الأهلي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاءت قائمة الأهلي مكونه من:

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة

خط الدفاع: هاني وأكرم ربيعة والعش وداري الدبيس وكوكا

خط الوسط: مروان، نيدفيد، السولية، أحمد رضا، الساعي، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات ومحمد عبد الله، بن شرقي، وسام، وجراديشار

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق استعداداته لمواجهة نظيره نادي الزمالك، غدا السبت، على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وركز مارسيل كولر مدرب الفريق على بعض الجوانب الفنية خلال المران الختامي المقرر أن يطبقها لاعبي الأهلي في مباراة الغد.

كما خضع حراس مرمي الفريق لتدريبات قوية تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويفتقد النادي الأهلي جهود العديد من لاعبي الفريق والذي يأتي علي رأسهم علي معلول ومحمد أفشة.

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك كالتالي: علي معلول، محمد مجدي افشه، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، يحيى عطية الله، رضا سليم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: اكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات - امام عاشور - جراديشار

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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