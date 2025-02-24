مخبوزات صحية أردنية تشارك في مهرجان التمور 2025.. خالية من الدقيق والسكر.. مناسبة لمرضى السكري وأصحاب الأنظمة الغذائية.. وهذه أسعارها (فيديو وصور)

المخبوزات الصحية هي تلك التي تُعد باستخدام مكونات طبيعية وغنية بالعناصر الغذائية. فهي ليست فقط خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بل هي أيضًا مثالية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا بهدف فقدان الوزن. تُحضّر هذه المخبوزات بمكونات طبيعية تعزز الصحة العامة وتحافظ على الوزن المثالي بطريقة مستدامة، مع تقليل المكونات الضارة مثل السكر الأبيض والدقيق المكرر والدهون المشبعة.

ويمكن أن تشمل مكونات مثل دقيق الحبوب الكاملة (مثل الشوفان، القمح الكامل، اللوز، وجوز الهند)، والمحليات الطبيعية (مثل العسل، التمر، وستيفيا)، والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وزبدة الفول السوداني)، بالإضافة إلى الإضافات الغنية بالألياف (مثل بذور الكتان، الشيا، والمكسرات).

تعتبر المخبوزات الصحية ذات أهمية كبيرة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكري، لأنها تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال استخدام محليات طبيعية بدلًا من السكر الأبيض. كما تحتوي على ألياف عالية تُبطئ من امتصاص الجلوكوز، مما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر.

وتعتمد هذه المخبوزات على دقيق اللوز أو جوز الهند، مما يقلل من الكربوهيدرات المكررة ويحسن استجابة الأنسولين. وهي أيضًا مناسبة لمرضى القلب وارتفاع الكوليسترول، حيث تُستخدم فيها دهون صحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند بدلًا من الدهون المشبعة، مما يعزز صحة القلب. كما تحتوي على الحبوب الكاملة التي تساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الأوعية الدموية

وانطلق مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور في حديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتى 25 فبراير، حيث يشارك فيه أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، مقدّمين مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية، ومن بين هذه المنتجات، وجدنا منتجات غذائية ( مخبوزات) صحية.

ورصدت عدسة فيتو العلامات التجارية الأردنية المشاركه في مهرجان التمور النسخه الخامسه 2025، وتقدم منتجات طبيعية صحية

وقالت بيسان في حديثها مع "فيتو" إنهم يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية المناسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، ولديهم أنواع مختلفة تشمل: مخبوزات غنية بالبروتين، مخبوزات بالشوفان، مخبوزات ببذور الشيا، خبز أسمر عالي الألياف، وخبز الشعير.

وأضافت أن جميع هذه المنتجات خالية من الدقيق الأبيض والسكر الأبيض، وغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري وأصحاب الأنظمة الغذائية، حيث تساعد في حل مشكلة عسر الهضم.

وتابعت أن كل مشكلة صحية لها عُشبة معينة تساهم في علاجها، مثل المخبوزات الصحية بالشعير التي يستخدمها مرضى السكري، بينما تُستخدم المخبوزات الغنية بالبروتين في أنظمة "الدايت" وللأشخاص الذين يرغبون في بناء كتلة عضلية.

وأوضحت أنهم يقدمون المقرمشات الصحية المصنوعة من دقيق النخيل الأسمر وبذور الكتان وبذور الشيا.

أسعار المخبوزات والمقرمشات الصحية:

- سعر المقرمشات (200 جرام) 65 جنيها

- سعر مخبوزات الشعير 50 جنيها

- سعر مخبوزات بذور الكتان 51 جنيها

- سعر الخبز الأسمر 54 جنيها

- سعر المخبوزات عالية الألياف 54 جنيها

- سعر مخبوزات بذور الشيا 60 جنيها

- سعر المخبوزات عالية البروتين 67 جنيها، وتحتوي على بذور اللوز ودقيق جوز الهند.

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